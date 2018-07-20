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Аліссон Бекер – музикант та рибалка: 8 фактів про найдорожчого голкіпера світу, які ви могли не знати

11:32 560 Читать на русском
Аліссон Бекер – музикант та рибалка: 8 фактів про найдорожчого голкіпера світу, які ви могли не знати
Аліссон перейшов у Ліверпуль

Аліссон Бекер став найдорожчим голкіпером світу, перейшовши з Роми у Ліверпуль. "Футбол 24" зібрав найцікавіші факти про одного з найкращих воротарів сучасності.

Дружина – медик

Аліссон одружився у 2015 році. Його другу половинку звати Наталія і вона працює лікарем. Пара виховує 1-річну доньку Хелену.

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Віртуозний гітарист

Аліссон майже ніколи не розлучається зі своєю гітарою. Музика – велика пристрасть найдорожчого голкіпера світу, і він завжди подорожує у навушниках. Якось Бекер побував на бразильському телешоу "The Note" з Даніло Хентілі, виконавши пісню під акомпанемент гітари (див. на відео з 22:37 хв).

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Завзятий рибак

Окрім музики Аліссон захоплюється рибалкою, катанням на конях та відеоіграми. Також йому дуже подобаються прогулянки на велосипеді, здебільшого в сільській місцевості.

Sistema do campo!!! Aqui é assim @msforteoficial

Допис, поширений Alisson Becker (@alissonbecker)

Сім'я голкіперів

Брат Аліссона Мурієль захищає ворота португальського Белененсеша. Обоє перейняли любов до рукавичок від батька, який захищав кольори Нову-Амбургу – команди з рідного міста Бекера.

Затримка у рості

У інтерв'ю The Players Tribune Аліссон зізнався, що в юності мав проблеми з ростом, серйозно відстаючи від своїх однолітків. У Інтернасьйоналі через низький зріст його перевели до рівня третього голкіпера. На щастя, згодом Бекер "вимахав" аж на 18 см. Зараз його зріст становить 1,91 м.

Мессі у воротах

Таке прізвисько Аліссон отримав від тренера воротарів Роми Роберто Негрісоло завдяки своїй віртуозній грі.

Поціновувач мате

Аліссон просто обожнює популярний латиноамериканський напій. У кожну свою подорож він неодмінно прихоплює калабас.

Sempre com a querência amada no pensamento!! #bomdia #AB1 #Deusébom

Допис, поширений Alisson Becker (@alissonbecker)

Любов до собак

Чотирилапі – одна зі слабкостей бразильського кіпера. Він з неймовірним сумом переживав смерть свого пса.

Sentiremos tua falta Sha!!!!!

Допис, поширений Alisson Becker (@alissonbecker)

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Ліверпуль Ліверпуль Аліссон Аліссон Головне Англія Статті
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    Англія — 00:022532 Аліссон офіційно перейшов у Ліверпуль
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год
:
14
хв
Прикарпаття
18:30
Балкани
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