Кейта відмовив Барселоні та Баварії заради переходу в Ліверпуль

Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта розповів, що ним цікавились Барселона та Баварія, проте він вирішив попрацювати під керівництвом Юргена Клоппа у Ліверпулі.

"Дійсно, мною цікавились великі клуби Європи, наприклад Барса і Баварія. Проте ключову у моєму рішенні зіграв тренер.

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У нас була прекрасна розмова з Клоппом. Слова, які він сказав про Ліверпуль та про мою роль в ньому, переконали мене приїхати у Мерсисайд. Я довго розмовляв з Садьйо Мане, який до деталей розповів мені про все.

Садьйо для мене як брат. Ми провели 9 місяців в Зальцбурзі разом. З того часу ми стали справжніми друзями.

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Він розповів мені про те, який це великий клуб, про прогрес кожного з гравців і про відмінний потенціал команди", - цитує Кейта The Guardian.