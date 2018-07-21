toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
СУПЕРКУБОК УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ТРАНСФЕРИ

Кейта відмовив Барселоні та Баварії заради переходу в Ліверпуль

21:22 332 Читать на русском
Кейта відмовив Барселоні та Баварії заради переходу в Ліверпуль
Набі Кейта / Goal

Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта розповів, що ним цікавились Барселона та Баварія, проте він вирішив попрацювати під керівництвом Юргена Клоппа у Ліверпулі.

"Дійсно, мною цікавились великі клуби Європи, наприклад Барса і Баварія. Проте ключову у моєму рішенні зіграв тренер.

Аліссон Бекер – музикант та рибалка: 8 фактів про зіркового новачка Ліверпуля, які ви могли не знати

У нас була прекрасна розмова з Клоппом. Слова, які він сказав про Ліверпуль та про мою роль в ньому, переконали мене приїхати у Мерсисайд. Я довго розмовляв з Садьйо Мане, який до деталей розповів мені про все.

Садьйо для мене як брат. Ми провели 9 місяців в Зальцбурзі разом. З того часу ми стали справжніми друзями.

Мане продовжить виступи за Ліверпуль під номером Коутінью

Він розповів мені про те, який це великий клуб, про прогрес кожного з гравців і про відмінний потенціал команди", - цитує Кейта The Guardian.

Теги
Садьйо Мане Садьйо Мане Набі Кейта Набі Кейта Баварія Баварія Ліверпуль Ліверпуль Барселона Барселона Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
28
хв
Зоря
14:00
Маріуполь
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук