Алиссон Бекер – музыкант и рыбак: 8 фактов о самом дорогом голкипере мира, которые вы могли не знать

Алиссон Бекер стал самым дорогим голкипером мира, перейдя из Ромы в Ливерпуль. "Футбол 24" собрал самие интересные факты об одном из лучших вратарей современности.

Жена – медик

Алиссон женился в 2015 году. Его вторую половинку зовут Наталья и она работает врачом. Пара воспитывает 1-летнюю дочь Хелену.

Алиссон официально перешел в Ливерпуль за рекордную сумму

Виртуозный гитарист

Алиссон почти никогда не расстается со своей гитарой. Музыка – большая страсть самого дорогого голкипера мира, и он всегда путешествует в наушниках. Однажды Бекер побывал на бразильском телешоу "The Note" с Данило Хентили, исполнив песню под аккомпанемент гитары (см. На видео 22:37 мин).

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Усердный рыбак

Кроме музыки Алиссон увлекается рыбалкой, катанием на лошадях и видеоиграми. Также ему очень нравятся прогулки на велосипеде, в основном в сельской местности.

Семья голкиперов

Брат Алиссона Муриэль защищает ворота португальского Белененсеша. Оба переняли любовь к перчаткам от отца, который защищал цвета Нову-Амбургу - команды из родного города Бекера.

Задержка в росте

В интервью The Players Tribune Алиссон признался, что в юности имел проблемы с ростом, серьезно отставая от своих сверстников. В Интернасьонале из-за низкого роста его перевели к уровню третьего голкипера. К счастью, впоследствии Бекер "вымахал" аж на 18 см. Сейчас его рост составляет 1,91 м.

Месси в воротах

Такое прозвище Алиссон получил от тренера вратарей Ромы Роберто Негрисоло благодаря своей виртуозной игре.

Ценитель мате

Алиссон просто обожает популярный латиноамериканский напиток. В каждую свою поездку он непременно прихватывает калабас.

Любовь к собакам

Четвероногие – одна из слабостей бразильского голкипера. Он с невероятным грустью переживал смерть своего пса.