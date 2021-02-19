Ливерпуль продолжает оправляться от "эпидемии" травм перед матчем 25-го тура английского первенства против Эвертона.

Наби Кейта возобновил тренировки с командой накануне мерсисайдского дерби, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

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Правда, до встречи с Эвертоном не смогут полноценно подготовиться несколько ведущих исполнителей. Фабинью, Диогу Жота и Джеймс Милнер продолжают свое восстановление от повреждений. Юрген Клопп на пресс-конференции заявил, что они еще не готовы к возвращению на футбольное поле этого уикенда.

Заметим, Ливерпуль расположился на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, Эвертон идет седьмым. Дерби состоится уже завтра, 20 февраля.

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