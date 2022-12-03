В 27-м туре чемпионата Камбоджи Пномпень Краун разбил Боеунг Кэт со счетом 5:0. Эта победа позволила команде оформить чемпионство. У команды Висакха тоже 52 очка, но Пномпень Краун имел преимущество в личных встречах, что и стало ключевым при определении чемпиона.

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Пномпень Краун возглавляет 37-летний Олег Старинский, ранее работавший в Шахтере U-19 и юниорской сборной Малайзии. Украинский тренер выиграл очередной трофей в Азии.

Это второй подряд чемпионский титул для Пномпень Краун и восьмой в истории клуба. Также в активе команды украинского тренера добытый Суперкубок Камбоджи-2022.

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