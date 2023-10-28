Встреча мюнхенцев с Дармштадтом в 9 туре Бундеслиги получилась абсолютно сумасшедшей. С первых минут казалось, что все складывается против команды Томаса Тухеля после удаления Кимиха. Впрочем, гости еще до перерыва заработали две красные карточки. А в большинстве Бавария легко разгромила соперника, забив восемь мячей.

Кейн забил гол из центра поля и оформил хет-трик – Бавария устроила 8:0 за 40 минут в матче с тремя удалениями

Харри Кейн в матче оформил хет-трик, но самый красивый гол он забил на 68 минуте. Мюнхенцы выходили из обороны, мяч оказался у Мюллера, который увидел впереди английского нападающего. Получив передачу, Кейн заметил, что голкипер Дармштадта вышел далеко из ворот. Харри, находясь на своей половине поля, мощно пробил и попал точно в цель.

Благодаря победе Бавария поднялась на первую строчку с 23 очками, но Байер в этом туре еще не сыграл, поэтому мюнхенцы могут потерять лидерство.

Стоит заметить, что Харри Кейн блестяще адаптировался к чемпионату Германии. В девяти матчах Бундеслиги за Баварию английский форвард забил 12 голов и отдал пять ассистов.