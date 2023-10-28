Зустріч мюнхенців з Дармштадтом у 9 турі Бундесліги вийшла абсолютно божевільною. З перших хвилин здавалось, що все складається проти команди Томаса Тухеля після вилучення Кіміха. Втім, гості ще до перерви заробили дві червоні картки. А у більшості Баварія легко розгромила суперника, забивши вісім м'ячів.

Кейн забив гол з центра поля і оформив хет-трик – Баварія влаштувала 8:0 за 40 хвилин у матчі з трьома вилученнями

Харрі Кейн в матчі оформив хет-трик, але найкрасивіший гол він забив на 68 хвилині. Мюнхенці виходили з оборони, м'яч опинився у Мюллєра, який побачив попереду англійського нападника. Отримавши передачу, Кейн помітив, що голкіпер Дармштадта вийшов далеко з воріт. Харрі, перебуваючи на своїй половині поля, потужно пробив і влучив точно в ціль.

Завдяки перемозі Баварія піднялася на першу сходинку з 23 очками, але Байєр в цьому турі ще не зіграв, тому мюнхенці можуть втратити лідерство.

Варто зауважити, що Харрі Кейн блискуче адаптувався до чемпіонату Німеччини. В дев'яти матчах Бундесліги за Баварію англійський форвард забив 12 голів та віддав п'ять асистів.