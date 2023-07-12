Голова правління "шпор" Даніел Леві принципово не хоче продавати зірку конкурентам з АПЛ, тому реальними виглядають лише закордонні варіанти. З Кейном пов'язували ПСЖ та Баварію.

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Форвард і його оточення зробили однозначний вибір на користь Мюнхена, стверджує Bild. Втім, домовлятися з Леві буде однаково непросто, адже бос Тоттенхема давно заслужив репутацію наджорсткого переговорника. Перша пропозиця Баварії у розмірі 70 млн євро+бонуси вже була відхилена. Якщо мюнхенцям не вдасться узгодити прийнятну ціну, то є альтернативи – оренда Хуліана Альвареса (Ман Сіті) або Душана Влаховіча (Ювентус).

Кейн у свої майже 30 років не може похизуватися жодним трофеєм. Минулий сезон вкотре підтвердив видатні бомбардирські здібності нападника – 32 голи та 5 асистів у 49 матчах за кризовий Тоттенхем.

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