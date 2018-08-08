Кейн во второй раз стал отцом

Харри Кейн с семьей / фото из соцсетей

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн второй раз стал отцом, его невеста Кейт Гудленд подарила форварду дочь.

Новорожденную девочку назвали Вивьен Джейн Кейн. Это уже второй ребенок у пары. Старшая дочь Айви родилась 8 января 2017 года.

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Кейн встречается с Кейт Гудленд в течение длительного времени. Летом 2017 нападающий сборной Англии сделал девушке предложение руки и сердца.

"Наше прекрасное пополнение в семье! Вивьен Джейн Кейн. Горжусь тобой, Кейт Гудленд", – написал Кейн на своей странице в твиттере.

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