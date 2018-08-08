Нападник Тоттенхема Харрі Кейн вдруге став батьком, його наречена Кейт Гудленд подарувала форварду дочку.

Новонароджену дівчинку назвали Вів'єн Джейн Кейн. Це вже друга дитина у пари. Старша дочка Айві народилася 8 січня 2017 року.

Кейн та Салах відмовились переходити в Реал

Кейн зустрічається з Кейт Гудленд протягом тривалого часу. Літом 2017 року нападник збірної Англії зробив дівчині пропозицію одружитися.

"Наше прекрасне поповнення у сім'ї! Вів'єн Джейн Кейн. Пишаюся тобою, Кейт Гудленд", – написав Кейн на своїй сторінці у твіттері.

Колишній найкращий бомбардир АПЛ дав оригінальний прогноз на сезон 2018/19: Ман Сіті – 3-й та інші несподіванки