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Бывший лучший бомбардир АПЛ дал оригинальный прогноз на сезон 2018/19: Манчестер Сити – 3-й и другие неожиданности

20:03 118 Читати українською
Бывший лучший бомбардир АПЛ дал оригинальный прогноз на сезон 2018/19: Манчестер Сити – 3-й и другие неожиданности
Димитар Бербатов рядом с Криштиану Роналду

Димитар Бербатов дважды завоевывал золото английской Премьер-лиги и 3 раза выигрывал Кубок лиги. Сейчас же экс-форвард Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед поразил своим прогнозом на сезон 2018/19 АПЛ.

В сезоне 2010/11 Бербатов становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии (вместе с Карлосом Тевесом наколотил по 20 голов). Сейчас 37-летний форвард покинул Индию и находится в поисках нового клуба, не забывая сниматься в кино (см. ниже). А между тем Берба сделал неожиданный прогноз на новый сезон АПЛ. Действующие чемпионы Манчестер Сити, по мнению болгарина, потеряют свой статус и опустятся на третье место. А вот в будущие лидеры он вывел команду, которую сейчас откровенно лихорадит.

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"Топ-4 будет такой же, как в прошлом сезоне, но в другом порядке: Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Ливерпуль. Я собирался поставить на Челси из-за эффекта нового тренера. Они стали лучше работать в стартовых играх Сарри.

Однако я думаю - Ливерпуль будет выше их, ведь эта команда заполучила больше талантливых игроков. Поэтому придерживаюсь мысли, что четверка лучших на финише будет представлена ​​теми же клубами", - рассказал Димитар в разговоре с букмекером Betfair.

Оценки экс-лидера сборной Болгарии являются довольно смелыми: в Англии скептически оценивают трансферное окно в исполнении Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед. Последних вообще раздирают внутренние противоречия между главным тренером Жозе Моуринью и руководством "красных дьяволов", а португалец еще и не гнушается публично наезжать на своих игроков. Да и МЮ не выигрывал лигу долгих 5 сезонов.

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Бербатов также назвал клубы, которые покинут АПЛ и опустятся в Чемпионшип: это Хаддерсфилд, Уотфорд и Кардифф. Только последний – новичок элитного дивизиона в сезоне 2018/19.

Дімітар Бербатов, прогноз на сезон АПЛ 2018/19, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Манчестер Сіті

По мнению форварда, который английский этап карьеры завершал в составе Фулхэма, именно этот лондонский клуб станет одним из открытий. "Котеджеры" пробились в Премьер-лигу через стыковые матчи, но поединки против них "будут тяжелыми для каждого".

"Не думаю, что они удовлетворятся лишь тем, что вернулись в АПЛ. У Фулхэма молодой состав, я знаю Славишу Йокановича. Я уверен, что этот тренер умеет выполнять свою работу. Они принесут дух борьбы на поле и должны хорошо выглядеть в целом".

Наконец Бербатов спрогнозировал, что Золотая бутса чемпионата Англии сменит обладателя: Мохамед Салах отдаст первенство лучшего бомбардира Харри Кейну.

Интересно, что форварда Ливерпуля он даже не упомянул среди топ-3 претендентов: "Конкуренцию составят Обамеянг, который сыграет первый солидный сезон в АПЛ и с новым тренером, а также Ромелу Лукаку, который показал себя с хорошей стороны на ЧМ-2018. Из этих троих отдаю предпочтение Кейну. Он отыграл замечательный Чемпионат мира, приобрел еще большую уверенность".

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