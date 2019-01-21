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Ибрагимович посоветовал Кейну уйти из Тоттенхэма

21 января 21:37 283 Читати українською
Ибрагимович посоветовал Кейну уйти из Тоттенхэма
Харри Кейн / EPA

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович считает, что лидер "шпор" Харри Кейн должен покинуть лондонский клуб, если хочет выигрывать трофеи.

"Когда я играл в Англии, то имел возможность наблюдать за выступлениями Кейна. Думаю, он классный форвард.

Харри не останавливается и продолжает прогрессировать. Но я всегда говорю, что играть в большом клубе и хорошо выступать там – это вовсе не аналогично тому, что играть в обычном клубе, при всем уважении к Тоттенхэму.

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Думаю, Кейн способен заиграть в топ-клубе. Ему нужно решиться на переход. Люди запоминают тех, кто побеждает. Если Кейн хочет побеждать, ему нужно уйти из Тоттенхэма в топ-клуб", – подытожил швед для Mirror.

Напомним, во время матча 22-тура АПЛ против Манчестер Юнайтед форвард Тоттенхэма Харри Кейн получил травму, которая оставит форварда вне футбола до весны.

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Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Харри Кейн Харри Кейн
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