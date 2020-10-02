Кейн, Варди, сенсационный дуэт из Эвертона претендуют на приз лучшему игроку месяца в АПЛ
Английская Премьер-лига объявила список номинантов на звание лучшего игрока сентября.
За приз поборются 8 исполнителей, сообщает официальный твиттер АПЛ.
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На награду претендуют форвард Лидса Патрик Бэмфорд, нападающий Эвертона Доминик Калвер-Льюин, защитник Лестера Тимоти Кастань, форвард Тоттенхэма Харри Кейн, защитник Брайтона Тарик Лэмпти, вингер Ливерпуля Садио Мане, полузащитник Эвертона Хамес Родригес и лидер атак Лестера Джейми Варди.
К слову, Кастань и Хамес – новички, лишь в сентябре дебютировавшие в Премьер-лиге. Голосование за лучшего игрока месяца продлится до 5 октября.
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