Кейн, Варді, сенсаційний дует із Евертона претендують на приз найкращому гравцю місяця в АПЛ
Англійська Прем'єр-ліга оголосила список номінантів на звання найкращого гравця вересня.
За приз поборються 8 виконавців, повідомляє офіційний твіттер АПЛ.
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На нагороду претендують форвард Лідса Патрік Бемфорд, нападник Евертона Домінік Калвер-Льюїн, оборонець Лестера Тімоті Кастань, форвард Тоттенхема Харрі Кейн, оборонець Брайтона Тарік Лемпті, вінгер Ліверпуля Садьйо Мане, півзахисник Евертона Хамес Родрігес і лідер атак Лестера Джеймі Варді.
До слова, Кастань і Хамес – новачки, які лише у вересні дебютували в Прем'єр-лізі. Голосування за найкращого гравця місяця триватиме до 5 жовтня.
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