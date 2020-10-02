За приз поборються 8 виконавців, повідомляє офіційний твіттер АПЛ.

Макларен розкритикував трансферні пріоритети Манчестер Юнайтед

На нагороду претендують форвард Лідса Патрік Бемфорд, нападник Евертона Домінік Калвер-Льюїн, оборонець Лестера Тімоті Кастань, форвард Тоттенхема Харрі Кейн, оборонець Брайтона Тарік Лемпті, вінгер Ліверпуля Садьйо Мане, півзахисник Евертона Хамес Родрігес і лідер атак Лестера Джеймі Варді.

До слова, Кастань і Хамес – новачки, які лише у вересні дебютували в Прем'єр-лізі. Голосування за найкращого гравця місяця триватиме до 5 жовтня.

Історична ганьба Гвардіоли, розкішний дебют Суареса з привітом для Барселони, черговий рекорд Роналду – огляд вікенду