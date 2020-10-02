"Твои центральные защитники должны доминировать в игре один в один, если ты играешь с высокой линией обороны, они должны быть скоростными. У Магуайра и Линделёфа этого качества нет. Впереди они хорошо выглядят, но им нужна подстраховка.

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МЮ забивает и угрожает чужим воротам. Их атакующая тройка невероятна, а полузащита с появлением Бруну Фернандеша и ван де Беека стала сильнее. Тут у них есть все необходимое. Санчо – ненужная роскошь. Вы говорите, что нужно добавить 10-20 млн фунтов к уже предложенной сотне, чтобы подписать его. Вы же Манчестер Юнайтед, идите и заберите парня. Продемонстрируйте свое влияние. Но по моему мнению, эти деньги лучше было бы потратить на достойных защитников", – цитирует Макларена talkSPORT.

Напомним, что трансферная сага вокруг подписания Санчо манкунианцами продолжается больше года. Альтернативным вариантом для МЮ недавно якобы стал вингер Барселоны Усман Дембеле.

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