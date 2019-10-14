Кейн требует большей ответственности от своих партнеров по сборной Англии

Нападающий сборной Англии Кейн перед матчем отбора к Евро-2020 против Болгарии призвал своих партнеров по национальной команде брать на себя больше ответственности.

"Я беру на себя ответственность, делаю это уже какое-то время. Конечно, поражения, как в матче против Чехии (1:2) отрицательно влияют на меня. Футболист хочет побеждать в каждом матче.

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Но ответственность не меняет меня как человека. Я остаюсь тем же. Я по-прежнему смотрю на примеры других на поле и в жизни. И я буду продолжать это делать. Давление на меня оказывалось и раньше.

Будучи форвардом и одним из лидеров команды, я хочу постоянно забивать мячи. Пока все складывается неплохо. Но я должен быть не единственным, кто ведет команду за собой", – цитирует Кейна The Sun.

Напомним, сегодня сборная Англии сыграет отборочный матч к Евро-2020 против Болгарии, победа в котором позволит команде Гарета Саутгейта единолично возглавить свою группу.

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