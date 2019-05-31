Магия последних минут, отсутствие трансферов и команда-семья: большое интервью Харри Кейна перед финалом Лиги чемпионов

Капитан Тоттенхэма Харри Кейн пообщался с пресс-службой УЕФА накануне финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Выше и быть ничего не может. Последние четыре-пять лет при Маурисио Почеттино мы строили планы стать одной из лучших команд Европы. Поэтому выход в финал Лиги чемпионов – событие особенное. Трудно описать. Стараюсь много не думать, чтобы эмоции не взяли верх, но это, конечно, событие грандиозное. Для меня как для болельщика "шпор" этот сценарий – осуществление одной из самых смелых грез. Даже когда я занимался в академии, ни о чем подобном не мечтал.

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Весь сезон у нас все решалось на последних минутах. Сколько было провалов и взлетов. Волевая победа над Аяксом говорит о крепком характере, исключительной мотивации. Она доказывает, что сдаваться нельзя никогда. Это понимание будет с нами в финале.

Тяжело было смотреть полуфинал с трибун. Когда играешь сам, то, конечно, испытываешь давление. Но когда ты на поле, то свободен и много об этом не думаешь. Когда же ты смотришь игру как болельщик с трибун и, само собой, никак не можешь повлиять, остается только смотреть. После ответного матча с Аяксом я рванул вниз на поле праздновать. Все видели, сколько эмоций я тогда выплеснул.

Странновато играть в финале с английским клубом. Мы, конечно, привыкли к атмосфере Премьер-лиги. Хотя в конце концов это просто очередной топ-клуб, с которым надо сыграть. В этом сезоне мы уже пару раз встречались с Ливерпулем, и он оказывался сильнее (победил 2:1 в Лондоне и Ливерпуле). Но за последние годы мы выдали ряд хороших матчей с ними. Будет трудно, но мы знаем, что если сделаем все как надо, то можем выиграть.

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Все знают, что Ливерпуль – клуб с великой историей. Но финал – это всего одна игра. За 90 или 120 минут надо отдать ей все силы, оставить на поле себя без остатка и постараться сотворить историю. Как клуб мы еще пять-десять лет назад не могли об этом даже мечтать. Сейчас мы здесь, и надо ухватиться за такую возможность обеими руками.

Бывает, дела идут неважно. Но ты оглядываешься вокруг и вспоминаешь, что знаешь парней уже давно и выбирался с ними из всяких передряг, так что и в этот раз все будет так же. Конечно, в субботу будут тяжелые моменты, когда мы окажемся под давлением и придется грызть землю. Но наш Тоттенхэм – это семья. Мы стоим друг за друга горой и будем биться друг за друга до последнего.

Все в курсе, что в последние трансферные окна у нас не было ни одного новичка. Но в какой-то мере это сыграло нам на руку, потому что сплотило нас. Были травмы, и тогда другие парни выходили и делали работу. Так прошел весь сезон. Кто бы ни играл, он выкладывался по полной и делал что надо. О большем и просить нельзя.

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Готовиться к финалу странно. Обычно у тебя матч в выходные, а затем важная игра на неделе или через неделю. А сейчас было три недели на подготовку.

Я человек спокойный, особенно перед играми. Не чувствую необходимости драть горло. Если ты хорошо подготовился и готов играть, нет смысла кричать и орать. Хотя иногда нужно. Бывает, в перерыве надо переговорить с отдельными футболистами или командой, зарядить их. Я стараюсь вести за собой личным примером. Если мы все готовы на одном уровне, мне этого хватает.

Я написал Джордану Хендерсону после их победы над Барселоной. Поздравил и сказал, что они провели невероятный матч. На следующий день он пожелал мне удачи. После этого мы не общались. Конечно, мы встретимся через несколько дней в сборной, так что одному будет чем хвастаться, а другому – нет. Но это часть футбола.

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Мотивации сильнее в футболе не бывает. Каждый мальчишка мечтает стать чемпионом Европы. Дойти до финала в составе клуба, с которым я связан всю жизнь, это нечто из ряда вон. Мне остается только отдать все силы, все без остатка.

Мечтал ли я поднять трофей над головой? Конечно. Совру, если скажу, что нет. Конечно, о таком думаешь, мечтаешь. Странное чувство – от успеха нас отделяет всего один матч, и мы понимаем, что все в наших руках. Главное сконцентрироваться на игре. Будем надеяться, что мечта осуществится.