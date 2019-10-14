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Кейн вимагає більшої відповідальності від своїх партнерів у збірній Англії

13:40 124 Читать на русском
Кейн вимагає більшої відповідальності від своїх партнерів у збірній Англії
Харрі Кейн / The National

Нападник збірної Англії Харрі Кейн перед матчем відбору до Євро-2020 проти Болгарії закликав своїх партнерів по національній команді брати на себе більше відповідальності.

 

"Я беру на себе відповідальність, роблю це вже якийсь час. Звичайно, поразки, як у матчі проти Чехії (1:2) негативно впливають на мене. Футболіст хоче перемагати в кожному матчі.

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Але відповідальність не змінює мене як людину. Я залишаюся тим же. Я як і раніше дивлюся на приклади інших на полі і в житті. І я буду продовжувати це робити. Тиск на мене чинився і раніше.

Будучи форвардом і одним з лідерів команди, я хочу постійно забивати м'ячі. Поки все складається непогано. Але я повинен бути не єдиним, хто веде команду за собою", – цитує Кейна The Sun.

Нагадаємо, сьогодні збірна Англії зіграє відбірковий матч до Євро-2020 проти Болгарії, перемога в якому дозволить команді Гарета Саутгейта одноосібно очолити свою групу.

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Англія Англія Англія Харрі Кейн Харрі Кейн Болгарія - Англія
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