Несмотря на провальный сезон Тоттенхэма, Харри Кейн может гордиться личными достижениями.

В нынешнем сезоне АПЛ Кейн отличился 23-ю голами и 14-ю результативными передачами, благодаря чему стал сразу лучшим бомбардиром и ассистентом розыгрыша.

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По информации Gracenote Live такое достижение подчинялось только Энди Коулу, который в сезоне 1993/94 забил за Ньюкасл в АПЛ 34 гола и сделал 13 результативных передач.

Тоттенхэм завершил сезон на 7-й строчке, а сам Кейн намекнул на возможный трансфер летом.

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