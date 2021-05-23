Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом сезона АПЛ – уникальное достижение подчинялось только легенде МЮ
20:54 - Читати українською
Несмотря на провальный сезон Тоттенхэма, Харри Кейн может гордиться личными достижениями.
В нынешнем сезоне АПЛ Кейн отличился 23-ю голами и 14-ю результативными передачами, благодаря чему стал сразу лучшим бомбардиром и ассистентом розыгрыша.
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По информации Gracenote Live такое достижение подчинялось только Энди Коулу, который в сезоне 1993/94 забил за Ньюкасл в АПЛ 34 гола и сделал 13 результативных передач.
Тоттенхэм завершил сезон на 7-й строчке, а сам Кейн намекнул на возможный трансфер летом.
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