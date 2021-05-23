Слухи об уходе Харри Кейна из Тоттенхэма не утихают. Одним из главных претендентов на него является Манчестер Сити.

Форвард "шпор" может дорого обойтись команде Хосепа Гвардиолы. Сумма трансфера оценивается в более чем 100 млн фунтов, утверждает журналист Ян Чизман.

Агуэро красиво попрощался с Манчестер Сити – "досталось" и Юнайтед

Ранее СМИ информировали о желании Кейна покинуть Тоттенхэм. Харри якобы не чувствует прогресса команды в последнее время, а его желанным местом трудоустройства является именно Манчестер Сити.

Претендентами на 27-летнего форварда также называли Челси, Манчестер Юнайтед и Реал. Контракт Харри Кейна со "шпорами" рассчитан до 2024 года.

Манчестер Сити вдесятером проиграл прекрасному Брайтону – Зинченко перечеркнул отважные свершения ошибкой