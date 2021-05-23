Кейн в Манчестер Сити: журналист раскрыл большую сумму потенциального трансфера
Слухи об уходе Харри Кейна из Тоттенхэма не утихают. Одним из главных претендентов на него является Манчестер Сити.
Форвард "шпор" может дорого обойтись команде Хосепа Гвардиолы. Сумма трансфера оценивается в более чем 100 млн фунтов, утверждает журналист Ян Чизман.
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Ранее СМИ информировали о желании Кейна покинуть Тоттенхэм. Харри якобы не чувствует прогресса команды в последнее время, а его желанным местом трудоустройства является именно Манчестер Сити.
Претендентами на 27-летнего форварда также называли Челси, Манчестер Юнайтед и Реал. Контракт Харри Кейна со "шпорами" рассчитан до 2024 года.
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