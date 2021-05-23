Чемпионат Англии 2020/21, 38-й тур

Арсенал – Брайтон – 2:0

Голы: Пепе, 49, 60

Астон Вилла – Челси – 2:1

Голы: Траоре, 43, Эль-Гази, 52 (пен) – Чилуелл, 70

Удаление: Аспиликуэта, 89

Вест Хэм – Саутгемптон – 3:0

Голы: Форналс, 30, 33, Райс, 86

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Семеду, 40 – Эланга, 13, Мата, 45+4 (пен)

Лестер Сити – Тоттенхэм – 2:4

Голы: Варди, 18 (пен), 51 (пен) – Кейн, 41, Шмейхель, 77 (автогол), Бэйл, 87, 90+6

Перед последним туром АПЛ в этом сезоне интрига жила на всех ключевых позициях турнирной таблицы, кроме зоны вылета. Самым главным вопросом стало распределение путёвок в Лигу чемпионов – Челси шёл третьим с 67 очками, Ливерпуль держался четвёртым с 66 баллами, а Лестер набрал столько же пунктов, уступая мерсисайдцам по личным встречам. "Красные" играли против Кристал Пэлас, а вот "лисам" и "аристократам" необходимо было любой ценой побеждать Тоттенхэм и Астон Виллу.

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"Шпоры" (59 очков), в свою очередь, также должны были выиграть свой матч – тогда бы они получили возможность догнать Вест Хэм, потеснив его с шестого места (оно даёт путевку в Лигу Европы). К тому же поражение или ничья рисковали выбросить северных лондонцев даже из зоны Лиги конференций – на седьмую строчку претендовали Эвертон (59 пунктов) и Арсенал (58). "Молотобойцам" же было достаточно сыграть вничью с Саутгемптоном, чтобы защитить свою позицию.

Борьба за Лигу Европы завершилась довольно быстро: Вест Хэм еще в первом тайме обеспечил комфортное преимущество над "святыми" благодаря дублю Форналса – на 30-й минуте Пабло сыграл на добивании после классного врывания Боуэна с ударом в дальний угол, а на 33-й аргентинец замкнул прострел Цоуфала. Отыграть хотя бы один мяч Саутгемптон не сумел, пропустив еще и третий гол в конце встречи - это Райс отличился с передачи Форналса. "Молотобойцы" выходят в ЛЕ.

Эвертон тоже оперативно отклеился от битвы за седьмую строчку, еще до перерыва пропустив два гола от Манчестер Сити. В реальных претендендентах на позицию Тоттенхэма остался только Арсенал, которому необходимо было переиграть Брайтон в родных стенах – и "канониры" делали для этого все возможное. В первом тайме хозяева вели по ударам со счетом 11:2, обстреляв все углы и каркас ворот, однако отдыхать команды ушли при нулях на табло.

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Впрочем, на старте второго тайма доминирование таки принесло дивиденды лондонцам. Уже на 49-й минуте Пепе точным ударом с правого края штрафной забил первый гол, а на 60-й он с этой же точки оформил дубль – 2:0! Брайтон капитулировал. Арсенал в онлайн-таблице выходил на седьмое место, но все зависело от результата в Лестере.

Тоттенхэм, тем временем, проводил очень тяжелый поединок на Кинг Пауэр Стэдиум. Лестер открыл счет уже на 18-й минуте с пенальти, который реализовал Варди, но "шпорам" удалось отыграться на 41-й – после подачи с углового защитники "лис" заблокировали удар Алдервейрельда и прострел Сона, но отскок на Кейна завершился его пушечным выстрелом . 1:1.

На перерыв "шпоры" пошли, держась на седьмой позиции, но голы Арсенала свергли подопечных Райана Мейсона вниз. Хуже всего то, что уже на 51-й минуте Лестер заработал второй пенальти, который вновь реализовал Варди – 2:1! Теперь гостям необходимо было забивать дважды, чтобы вернуться в зону Лиги конференций, в то время как "лисы" не имели права даже на ничью. Впрочем, на 77-й минуте хозяева пропустили обидный гол: Шмейхель пошел на подачу с углового и неудачно чиркнул кулаком мяч, позволив ему залететь в ворота – 2:2!

Настоящая же катастрофа сразу для двух команд произошла на 87-й минуте: Бэйл протащил мяч через центр и отдал передачу в штрафную на Сона, кореец пяткой скинул сферу Кейну, а тот оказался перед Шмейхелем – переиграть его нападающий не смог, но Харри отдал передачу под удар Бэйлу. Свежий Гарет метров с 18-ти легко расстрелял ворота. 2:3! Этот счет оставлял Тоттенхэм на седьмом месте, одновременно уничтожив надежды Лестера на ЛЧ, и надежды Арсенала на Лигу конференций. На 90+6-й Бэйл и четвертый гол забил, закрепив успех.

Ливерпуль в параллельном матче легко победил Кристал Пэлас, а вот Челси столкнулся с неожиданными проблемами в Бирмингеме. Астон Вилла, которой ничего не было нужно, неожиданно открыла счет на 43-й минуте в результате простой передачи низом с углового – Траоре завершил ее спокойным ударом в ближнюю девятку, с рикошетом от штанги. 1:0! Более того – на старте второго тайма Жоржинью привез пенальти, который уверенно реализовал Эль-Гази. 2:0! Этот счет на фоне победы Лестера отправлял лондонцев в ЛЕ.

Бирмингемцы после этого сели в оборону, а Челси начал прижимать соперника. Уже на 59-й минуте Вернер забил гол, но его отменили из-за офсайда. На 70-й же Чилвелл таки сократил отставание в счете, замкнув прострел от Пулишича – Мартинес, казалось, остановил мяч на линии, однако автоматическая система зафиксировала взятие ворот. 2:1!

После этого "аристократы" организовали еще несколько моментов, однако отыграться команда так и не смогла. Челси проиграл, но благодаря поражению Лестера подопечные Томаса Тухеля таки прорвались в Лигу чемпионов.

Только в матче между Вулверхэмптоном и МЮ на Молинью ничего не решалось. В последних трех турах "красные дьяволы" потерпели два поражения и расписали ничью, поэтому для гостей важно победить – впрочем, манкунианцы также не забывали о финале ЛЕ и Евро. Уле-Гуннар Сульшер решил довериться голодной молодежи и резервистам, а те и не подвели: уже на 13-й минуте юный нападающий Эланга открыл счет, замкнув подачу от Джеймса – 1:0! "Вулвз" сравняли на 40-й в контратаке с хилым выстрелом Семеду, но на перерыв команды отправились с преимуществом Манчестера – это Мата отличился с пенальти.

Во втором тайме Вулверхэмптон существенно преобладал в активности, нанеся 9 ударов по воротам против 2-х у "дьяволов", но забить хотя бы еще один мяч команда так и не смогла. Гости ответили взаимностью. Финальный свисток зафиксировал победу МЮ.

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