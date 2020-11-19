Капитан "Трех львов" в сумме нанес 24 ударов по воротам соперников, но так и не забил, сообщает Whoscored.

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Кейн закономерно может считаться главным транжирой Лиги наций, поскольку такой ужасной статистики не имеет ни один игрок из всех четырех дивизионов. Интересно, что на клубном уровне у нападающего все в порядке. Харри провел за Тоттенхэм 14 матчей в текущем сезоне, отличился 13 голами и 10 ассистами.

Напомним, сборная Англии заняла лишь третье место группы А2, уступив Бельгии и Дании.

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