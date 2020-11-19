Звезда сборной Норвегии с 6 голами и одним ассистом стал лучшим бомбардиром Лиги наций 2020/21.

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Холанд только в сентябре дебютировал за главную команду страны и сразу начал забивать. Ближайшими преследователями Эрлинга стали Ромелу Лукаку (Бельгия, дивизион А) и Эран Захави (Израиль, дивизион В) – по 5 точных ударов. Отрыв нападающего сборной Норвегии мог быть еще большим, однако он не играл в двух заключительных турах против Румынии и Австрии.

Добавим, что Холанд в текущем сезоне имеет прекрасную результативность и на клубном уровне – 11 голов и 3 ассиста в 11 матчах.

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