Сборная Польши провела слабый матч в гостях у Италии, а "Скуадра адзурра" до сих пор непобедима в этой Лиге наций.

Лига наций, дивизион А

Группа 1

Италия – Польща – 2:0

Голы: Жоржиньо, 27 (пен), Берарди, 84

Удаление: Горальски, 77 (П)

Группа 2

Дания – Исландия – 2:1

Голы: Эриксен, 12 (пен), 90+1 (пен) – Кьяртанссон, 85

Италия обыграла Польшу и стала лидером первой группы. "Кадра" после победы над Украиной не показала вообще ничего: ни одного удара до перерыва, четыре удара после. Похвалить можно разве что Щенсны, который читал игру и страховал партнеров.

Первый гол Войцех пропустил с пенальти (Крыховяк завалил Белотти) – Жоржиньо реализовал 11-метровый в фирменном стиле. Оставшись в меньшинстве, поляки получили в свои ворота второй гол. Инсинье нашел Берарди, а тот установил итоговый счет. Дебютный гол Доменико за сборную в официальном матче. Томаш Кендзера на поле не появился.

В последнем туре три сборные имеют шансы на победу в группе. Лучшие у Италии – 9 очков и матч против Боснии. Нидерланды (8 пунктов) поедут в гости к Польше (7 пунктов).

Вейналдум и Депай принесли Нидерландам первую победу под руководством де Бура – Босния вылетела из элиты Лиги наций

Исландия была близка к тому, чтобы набрать первое очко в истории Лиги наций – до сих пор островитяне проигрывали все матчи в предыдущем и текущем розыгрышах. На 85-й минуте Кьяртанссон, казалось, вырвал для команды ничью с Данией, но в компенсированное время Эриксен оформил дубль с пенальти. В среду датчане попытаются завоевать первую позицию в группе – у них выезд в Бельгию, которая имеет 2 очка больше.