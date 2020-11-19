Капітан "Трьох левів" в сумі завдав 24 ударів по воротах суперників, але так і не забив, повідомляє Whoscored.

Холанд виграв бомбардирські перегони Ліги націй – лідеру Норвегії не завадила відсутність у двох останніх матчах

Кейн закономірно може вважатися головним марнотратом Ліги націй, оскільки такої жахливої статистики не має жоден гравець зі всіх чотирьох дивізіонів. Цікаво, що на клубному рівні у нападника все гаразд. Харрі провів за Тоттенхем 14 матчів у поточному сезоні, відзначився 13 голами та 10 асистами.

Нагадаємо, збірна Англії посіла лише третю сходинку групи А2, поступившись Бельгії та Данії.

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