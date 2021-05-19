На бомбардира "шпор" претендуют два Манчестера и Челси. Сам Кейн больше склоняется к переходу в Сити, информирует The Times.

Тоттенхэм нашел наследников Кейна в топ-4 АПЛ – возможен большой обмен

На следующей неделе 27-летний форвард собирается снова встретиться с руководством Тоттенхэма, чтобы обсудить будущее. Контракт звезды рассчитан еще на три года, поэтому позиции лондонцев в переговорах будут прочными. Кейна не продадут менее чем за 150 млн фунтов.

Добавим, что нападающий Тоттенхэма провел 47 матчей в текущем сезоне, отличился 32 голами и 16 ассистами.

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