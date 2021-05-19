Кейн сделал выбор между Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Челси
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн собирается делать шаг на повышение.
На бомбардира "шпор" претендуют два Манчестера и Челси. Сам Кейн больше склоняется к переходу в Сити, информирует The Times.
Тоттенхэм нашел наследников Кейна в топ-4 АПЛ – возможен большой обмен
На следующей неделе 27-летний форвард собирается снова встретиться с руководством Тоттенхэма, чтобы обсудить будущее. Контракт звезды рассчитан еще на три года, поэтому позиции лондонцев в переговорах будут прочными. Кейна не продадут менее чем за 150 млн фунтов.
Добавим, что нападающий Тоттенхэма провел 47 матчей в текущем сезоне, отличился 32 голами и 16 ассистами.
"Золотая бутса": Левандовски бьет рекорд Мюллера, Месси с Роналду безнадежно отстали, Холанд выпал из топ-5