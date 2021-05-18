Руководство лондонского Тоттенхэма отреагировало на желание основного нападающего команды Харри Кейна сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Претендентами на него называют манчестерские гранды – Сити и Юнайтед.

"Шпоры" готовы отпустить своего лидера в обмен на другого форварда, сообщает Daily Mail.

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Тоттенхэм потребует солидные отступные за Кейна и нападающего на замену. Лондонцы определили по одному исполнителю Сити и Юнайтед, которые устраивают "шпор". В британскую столицу может перебраться либо центрфорвард "горожан" Габриэл Жезус, либо нападающий МЮ Антони Марсьяль. Накануне Кейн заявил боссам Тоттенхэма о желании уйти из команды летом.

К слову, в нынешнем сезоне Жезус провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. В свою очередь Марсьяль сыграл 36 поединков, в которых оформил 7 голов.

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