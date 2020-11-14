Звездный форвард потерял Range Rover Autobiography стоимостью 100 тысяч фунтов, сообщает The Sun.

Тренеру сербского Динамо подожгли автомобиль – специалиста пытаются заставить уйти в отставку

В течение месяца подозрительный автомобиль несколько раз проезжал мимо "железного коня" Кейна. Лондонская полиция уже не впервые вынуждена расследовать дела игроков Тоттенхэма – ранее жертвами ограблений стали Деле Алли и Ян Вертонген. Впрочем, все преступники отличаются высоким качеством "работы", и пока поймать их не удалось. Дело Кейна также закрыто до выяснения новых обстоятельств преступления.

Напомним, форвард Тоттенхэма зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю, поэтому потеря автомобиля не должна стать для него трагедией.

Німецький футбол народжувався у муках: "зрадники батьківщини" грали босоніж на пасовищах, смітниках, біля кладовищ