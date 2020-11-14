Зірковий форвард втратив Range Rover Autobiography вартістю 100 тисяч фунтів, повідомляє The Sun.

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Упродовж місяця підозрілий автомобіль кілька разів проїжджав повз "залізного коня" Кейна. Лондонська поліція вже не вперше змушена розслідувати справи гравців Тоттенхема – раніше жертвами пограбувань стали Деле Аллі та Ян Вертонген. Втім, всі злочинці відзначаються високою якістю "роботи", і наразі спіймати їх не вдалося. Справа Кейна також закрита до з'ясування нових обставин злочину.

Нагадаємо, форвард Тоттенхема заробляє 200 тисяч фунтів на тиждень, тому втрата автомобіля не повинна стати для нього трагедією.

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