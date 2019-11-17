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Кейн отметился голами во всех матчах отбора на Евро – первый случай в истории сборной Англии

23:31 4 Читати українською
Кейн отметился голами во всех матчах отбора на Евро – первый случай в истории сборной Англии
Харри Кейн / Твиттер сборной Англии

Нападающий сборной Англии Харри Кейн показал фантастическую результативность в отборе на Евро-2020.

 
Гарри Винкс 32’
Харри Кейн 79’
Маркус Рашфорд 83’
Мейсон Маунт 90+1’
32’ Гарри Винкс
79’ Харри Кейн
83’ Маркус Рашфорд
90+1’ Мейсон Маунт

Форвард "трех львов" забивал хотя бы один мяч в каждом из матчей отборочной кампании Евро, информирует Gracenote.

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Это первый подобный случай за всю историю сборной Англии. Всего в активе Кейна 12 голов и 5 ассистов, именно он сейчас является лучшим бомбардиром евроотбора. Правда, его может догнать или даже опередить представитель сборной Израиля Эран Захави, у которого на один гол меньше и матч в запасе.

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Напомним, Кейн успел отличиться 32 забитыми мячами в 45 матчах за сборную, хотя звезде Тоттенхэма только этим летом исполнилось 26 лет.

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Евро-2020 Харри Кейн Харри Кейн Англия Англия Рекорды Косово - Англия
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