Кейн отметился голами во всех матчах отбора на Евро – первый случай в истории сборной Англии

Нападающий сборной Англии Харри Кейн показал фантастическую результативность в отборе на Евро-2020.

Форвард "трех львов" забивал хотя бы один мяч в каждом из матчей отборочной кампании Евро, информирует Gracenote.

Очередная феерическая победа сборной Англии в видеообзоре матча против Косова

Это первый подобный случай за всю историю сборной Англии. Всего в активе Кейна 12 голов и 5 ассистов, именно он сейчас является лучшим бомбардиром евроотбора. Правда, его может догнать или даже опередить представитель сборной Израиля Эран Захави, у которого на один гол меньше и матч в запасе.

Евро-2020: определились 17 из 24 участников финального этапа

Напомним, Кейн успел отличиться 32 забитыми мячами в 45 матчах за сборную, хотя звезде Тоттенхэма только этим летом исполнилось 26 лет.