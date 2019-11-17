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Кейн відзначився голами у всіх матчах відбору на Євро – перший випадок в історії збірної Англії

17 листопада 23:31 87 Читать на русском
Кейн відзначився голами у всіх матчах відбору на Євро – перший випадок в історії збірної Англії
Харрі Кейн / Твіттер збірної Англії

Нападник збірної Англїі Харрі Кейн продемонстрував фантастичну результативність у відборі на Євро-2020.

 
Гаррі Вінкс 32’
Харрі Кейн 79’
Маркус Рашфорд 83’
Мейсон Маунт 90+1’
32’ Гаррі Вінкс
79’ Харрі Кейн
83’ Маркус Рашфорд
90+1’ Мейсон Маунт

Форвард "трьох левів" забивав принаймні один м'яч у кожному з матчів відбірної кампанії Євро, інформує Gracenote.

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Це перший подібний випадок за всю історію збірної Англії. Всього в активі Кейна 12 голів і 5 асистів, саме він наразі є найкращим бомбардиром євровідбору. Щоправда, його може наздогнати або навіть випередити представник збірної Ізраїлю Еран Захаві, у якого на один гол менше і матч в запасі.

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Нагадаємо, Харрі Кейн встиг відзначитися 32 забитими м'ячами у 45 матчах за збірну, хоча зірці Тоттенхема лише цього літа виповнилося 26 років.

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Теги
Євро-2020 Харрі Кейн Харрі Кейн Англія Англія Рекорди Косово - Англія
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