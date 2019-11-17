Очередная феерическая победа сборной Англии в видеообзоре матча против Косова

Евро-2020 — 23:21 37
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Евро-2020: сборная Украины провела лучший отборочный турнир в своей истории
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Сербия – Украина, отбор Евро-2020: провал лидера, крутой характер, неожиданный джокер и 2 самых уязвимых места сборнойЕвро-2020 — 22:20 2380
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Сборная Украины получит премиальные за выход на Евро-2020Евро-2020 — 21:59 361
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"Второй матч под счастливой звездой", или О чем будут писать итальянские газеты: реакция соцсетей на Сербия – УкраинаЕвро-2020 — 21:14 752
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Украина и еще 2 сборные гарантировали себе место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020Евро-2020 — 19:32 925