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Очередная феерическая победа сборной Англии в видеообзоре матча против Косова

23:09 18 Читати українською
Очередная феерическая победа сборной Англии в видеообзоре матча против Косова
Косово – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча

Сборная Косова потерпела сокрушительное поражение от Англии (0:4) в рамках 10-го тура отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча на сайте "Футбол 24".

 
Гарри Винкс 32’
Харри Кейн 79’
Маркус Рашфорд 83’
Мейсон Маунт 90+1’
32’ Гарри Винкс
79’ Харри Кейн
83’ Маркус Рашфорд
90+1’ Мейсон Маунт

После уничтожения Черногории (7:0) англичане продолжили свои развлечения и в поединке с косоварами. В первом тайме хозяева почти смогли сдержать атаки подопечных Саутгейта и пропустили только на 32-ой минуте – дебютным голом за "трех львов" отличился Гарри Винкс.

Англия на выезде разгромила Косово в матче отбора Евро-2020

Британцы долго не могли отличться и после перерыва, однако успели оформить разгром за финальные 13 минут – постарались Кейн, Рашфорд и Маунт, который также открыл счет своим голам в составе главной команды страны.

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Евро-2020 Англия Англия Косово - Англия Видеоновости Косово Косово
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