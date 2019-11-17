Очередная феерическая победа сборной Англии в видеообзоре матча против Косова

Сборная Косова потерпела сокрушительное поражение от Англии (0:4) в рамках 10-го тура отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча на сайте "Футбол 24".

После уничтожения Черногории (7:0) англичане продолжили свои развлечения и в поединке с косоварами. В первом тайме хозяева почти смогли сдержать атаки подопечных Саутгейта и пропустили только на 32-ой минуте – дебютным голом за "трех львов" отличился Гарри Винкс.

Англия на выезде разгромила Косово в матче отбора Евро-2020

Британцы долго не могли отличться и после перерыва, однако успели оформить разгром за финальные 13 минут – постарались Кейн, Рашфорд и Маунт, который также открыл счет своим голам в составе главной команды страны.