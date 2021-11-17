Вратарь боснийцев Ибрахим Шехич после поражения сборной Украины (0:2) пообщался с болельщиками у трибуны на стадионе в Зенице.

"Мы сделаем свод правил поведения игрока сборной. И кто бы что сделал не так – я лично принесу этот свод вам, и мы все вместе примем решение.

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Больше никаких выходов из отеля, никакого кофе… Мы не будем отвлекаться, и даже не будем думать о семьях, пока не вернем национальную команду в норму. Мы вам это обещаем. И вы должны поддержать этих молодых ребят", – цитирует ШехичаDnevni avaz.

Напомним, перед матчем с Украиной в лагере сборной Боснии и Герцеговины возник скандал, связанный с поведением лидера команды Миралема Пьянича, который накануне игры с Финляндией (1:2) был замечен в ночном клубе. Главный тренер боснийцев Ивайло Петев после поражения сборной Украины отказался говорить о звездном полузащитнике, заявив, что решение пропустить поединок с "сине-желтыми" было принято совместно.

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