Как известно, сборная Боснии и Герцеговины потеряла шансы выйти в плей-офф чемпионата мира 2022 года после того, как на собственном поле уступила финнам со счетом 1:3. Одним из антигероев поединка стал полузащитник Барселоны Миралем Пьянич, который в середине первого тайма привез пенальти в свои ворота, сыграв рукой в ​​штрафной, а после перерыва был заменен и освистан болельщиками.

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После матча в интернете появились фото и видео "подготовки" Пьянича к матчам. На них один из лидеров боснийцев проводит время в ночном клубе, где курит кальян. Точная дата фото неизвестна, однако местные СМИ предполагают, что фотография сделана в преддверии матча с финнами.

Свой последний поединок в квалификации ЧМ-2022 Босния и Герцеговина сыграет сегодня, 16 ноября, против Украины. Начало встречи в 21:45.

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