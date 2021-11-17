"Ми зробимо збірку правил поведінки гравця збірної. І хто б що зробив не так – я особисто принесу цю збірку вам, і ми всі разом ухвалимо рішення.

Лідер збірної Боснії і Герцеговини курив кальян у нічному клубі

Більше жодних виходів з готелю, жодної кави… Ми не відволікатимемося, і навіть не думатимемо про сім'ї, поки не повернемо національну команду в норму. Ми вам це обіцяємо. І ви повинні підтримати цих молодих хлопців", – цитує Шехіча Dnevni avaz.

Нагадаємо, перед матчем з Україною у таборі збірної Боснії і Герцеговини виник скандал, пов'язаний із поведінкою лідера команди Міралема П'яніча, який напередодні гри з Фінляндією (1:2) був помічений у нічному клубі. Головний тренер боснійців Івайло Петев після поразки збірній України відмовився говорити про зіркового півзахисника заявивши, що рішення пропустити поєдинок з "синьо-жовтими" було прийнято спільно.

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