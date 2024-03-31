“Я не понимаю, как можно было выйти на большой матч с таким настроем и такой игрой. Это не поддается никаким объяснениям, тотальное разочарование. Во втором тайме сложилось впечатление, что результат для Баварии ничего не значит. Спарринг, товарищеская игра.

"Объяснение – катастрофа": Тухель злится из-за фантомного пенальти, но поздравляет Байер с чемпионством

Каждый из нас должен разобраться в себе. Если так продолжим, тяжело будет не только в Лиге чемпионов, но и против Хайденхайма. Подобный уровень самоотдачи просто недопустим, особенно дома против Дортмунда. И ситуация в турнирной таблице не имеет значения.

На матч с Боруссией не нужна дополнительная мотивация от тренера или партнеров. Каждый должен разогревать себя сам и настраиваться заблаговременно. Этого всего я не увидел от команды", – сказал Киммих после матча в комментарии Sky Sport.

Бавария проиграла Боруссии, показав плохой футбол. После домашнего фиаско в Классикере Бавария отпустила Байер на 13 очков за 7 туров до финиша Бундеслиги.

Боруссия шокировала Баварию и приблизила чемпионство Байера – Дортмунд вспомнил времена Клоппа, прервав провальную серию