"Я не розумію, як можна було вийти на великий матч з таким настроєм і такою грою. Це не піддається ніяким поясненням, тотальне розчарування. У другому таймі склалося враження, що результат для Баварії нічого не означає. Спаринг, товариська гра.

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Кожен з нас повинен розібратися в собі. Якщо так продовжимо, важко буде не тільки в Лізі чемпіонів, а й проти Хайденхайма. Подібний рівень самовіддачі просто недопустимий, особливо вдома проти Дортмунда. І ситуація в турнірній таблиці не має значення.

На матч з Борусією не потрібна додаткова мотивація від тренера чи партнерів. Кожен мусить розігрівати себе сам і налаштовуватися завчасно. Цього всього я не побачив від команди", – сказав Кімміх після матчу у коментарі Sky Sport.

Баварія програла Борусії, показавши поганий футбол. Після домашнього фіаско в Классікері Баварія відпустила Байєр на 13 очок за 7 турів до фінішу Бундесліги.

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