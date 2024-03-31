Главный тренер Баварии Томас Тухель не согласен с решением судей в ключевом эпизоде матча против дортмундской Боруссии.

Бавария проиграла Боруссии, показав плохой футбол, но в конце первого тайма мюнхенцы могли изменить картину матча, если бы Дайер сравнял счет. Удар головой от англичанина чудом остановил Хуммельс. Однако Матс не просто акробатично забросил ногу – мяч также отскочил в руку опытному защитнику.

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Судьи не поставили пенальти, что выбесило Тухеля: "Это явная ошибка. Рука выше головы, в неестественном положении. Мы не раз видели такие пенальти. Объяснение арбитра – катастрофа. Четвертый судья сказал, что мяч не коснулся руки Хуммельса, а VAR подтвердил решение. На что они смотрят?"

Арбитр матча Харм Осмерс после игры обосновал решение в эфире Sky: "Если говорить о минимальном контакте с рукой, то четко можно определить, что это не пенальти. Мяч отскочил, не было преднамеренной игры. Не каждое касание мяча к руке защитника – это пенальти".

"Поздравление Леверкузену, – сказал Томас Тухель. – Большое разочарование. Еще до матча мы увидели, как Леверкузен снова вырвал победу на последних минутах, и расстроились. Но это не оправдание. Мы сами сыграли ужасно. Не было ни командного духа, ни страсти".

После домашнего фиаско в Классикере Бавария отпустила Байер на 13 очков за 7 туров до финиша Бундеслиги. Томас Тухель в конце сезона покинет клуб.

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