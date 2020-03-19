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"Каждый должен задуматься о помощи Украине", – Ахметов выделил значительную сумму для борьбы с пандемией

21:20 32 Читати українською
"Каждый должен задуматься о помощи Украине", – Ахметов выделил значительную сумму для борьбы с пандемией
Ринат Ахметов / Фото ФК Шахтер

Президент Шахтера Ринат Ахметов отличился благотворительным поступком.

Ахметов выделил 300 млн грн для борьбы с коронавирусом в Украине, а также дополнительно закупит 300 тысяч экспресс-тестов для выявления болезни, сообщает официальный сайт Шахтера.

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"Коронавирус – это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем именно он может помочь Украине и украинцам", – заявил президент "горняков".

Напомним, сегодня в Украине официально зафиксировано 16 случаев заражения.

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Теги
коронавирус Шахтер Шахтер Ринат Ахметов
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