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УАФ объявила официальное решение о дальнейшей судьбе УПЛ и Кубка Украины

19:00 59 Читати українською
УАФ объявила официальное решение о дальнейшей судьбе УПЛ и Кубка Украины
Динамо – Шахтер / Фото Футбол 24

УАФ приняла решение об остановке всех футбольных соревнований на территории Украины.

Пауза начинается с завтрашнего дня (18 марта), информирует официальный сайт УАФ.

Шаран выступил с заявлением насчет остановки УПЛ

Исполком ассоциации согласился с рекомендациями УЕФА и соответствующих органов государственной власти. Приостановлено проведение всех соревнований УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ, футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди девичьих команд во всех возрастных категориях, всех соревнований по футболу и футзалу областного, районного и городского уровня. Перерыв продлится до принятия иного решения.

Напомним, ранее УЕФА объявил о переносе Евро-2020 на следующий год.

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Теги
Кубок Украины УПЛ Главное коронавирус УАФ
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