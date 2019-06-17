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"Каждый день молюсь и прошу у отца помощи", – сын погибшего героя АТО Дрышлюк, который стал чемпионом мира U-20

13:43 77 Читати українською
"Каждый день молюсь и прошу у отца помощи", – сын погибшего героя АТО Дрышлюк, который стал чемпионом мира U-20
Кирилла Дрышлюка отмечают государственной наградой / Фото УАФ

Один из героев триумфального чемпионата мира U-20 Кирилл Дрышлюк поделился эмоциями от исторической победы.

"Пока трудно это осознать. Наверное, нужно, чтобы прошло время, чтобы понять, какого успеха мы достигли.

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Самая тяжелая игра? Каждая игра была по-своему сложной. Мы настраивались на каждый поединок как на последний, выходили на поле и выкладывались на все сто процентов. Конечно, особым был финал. Настраивались очень серьезно. Мы не хотели выйти и отдать игру. Это было бы неправильно.

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Каждый день я молюсь и прошу отца, чтобы он мне помогал. Рад, что мы не подвели его и стали чемпионами мира", – рассказал Кирилл в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, ранее все игроки сборной Украины U-20 получили звание мастеров спорта международного класса.

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Сборная Украины Украина U-20 Украина U-20 Кирилл Дрышлюк Кирилл Дрышлюк
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