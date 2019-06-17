"Кожен день молюся і прошу в батька допомоги", – син загиблого героя АТО Дришлюк, який став чемпіоном світу U-20

Один з героїв тріумфального чемпіонату світу U-20 Кирило Дришлюк поділився емоціями від історичної перемоги.

"Поки що важко це усвідомити. Напевно, потрібно, аби пройшов час, щоб зрозуміти, якого успіху ми досягли.

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Найважча гра? Кожна гра була по-своєму складною. Ми налаштовувалися на кожен поєдинок як на останній, виходили на поле й викладалися на всі сто відсотків. Звичайно, особливим був фінал. Налаштовувалися дуже серйозно. Ми не хотіли вийти й віддати гру. Це було б неправильно.

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Кожен день я молюся і прошу батька, щоб він мені допомагав. Радий, що ми не підвели його й стали чемпіонами світу", – розповів Кирило в коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, раніше усі гравці збірної України U-20 отримали звання майстрів спорту міжнародного класу.