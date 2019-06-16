Павелко: Символічно, що у найсильнішій збірній U-20 виступає син Героя України Павла Дришлюка

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував перемогу збірної України U-20 на чемпіонаті світу-2019 і виділив хавбека Кирила Дришлюка.

"Два надважливі голи на рахунку вихованця дніпровської футбольної школи Владислава Супряги і блискуча точка в фіналі від вихованця київського футболу Георгія Цітаішвілі.

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Професіоналізм і відданість справі футболістів, тренерський талант Олександра Петракова та його штабу, системна робота УАФ і віра вболівальників творять це диво. Історичний тріумф, який буде надихати багато поколінь українських футболістів.

Вітаю збірну і тренерів команди, клубних тренерів і батьків футболістів, відданих уболівальників, які створили "синьо-жовтим" неймовірну атмосферу підтримки в Лодзі, і всю футбольну Україну з чемпіонством.

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Символічно, що на ЧС-2019 за найсильнішу в світі юнацьку збірну виступав Кирило Дришлюк – єдиний син Героя України Павла Дришлюка, майора повітряних сил ЗСУ, який загинув на Донбасі в 2014 році, захищаючи незалежність нашої держави.

Пишаємося Героєм, його сином і всією збірною. Слава героям! Слава Україні!", – написав Павелко у своєму Facebook.