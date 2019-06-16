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Дришлюк отримав іменну відзнаку від Міністерства оборони – його батько загинув у зоні АТО

22:22 734 Читать на русском
Дришлюк отримав іменну відзнаку від Міністерства оборони – його батько загинув у зоні АТО
Кирило Дришлюк (праворуч) / ФІФА

Півзахисник молодіжної збірної України Кирило Дришлюк отримав іменний годинник від Міністерства оборони.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

Півзахисник молодіжної України Кирило Дришлюк отримав індивідуальну відзнаку на урочистій зустрічі у Будинку футболі, передає Динамоманія.

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Окрім звання майстра спорту України міжнародного класу, Кирило отримав іменний годинник від Міністерства оборони.

Нагадаємо, у фіналі українці перемогли Південну Корею (3:1) завдяки дублю Супряги та голу Цітаішвілі, і сьогодні повернулась з Польщі.

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Кирило Дришлюк Кирило Дришлюк Збірна України Україна U-20 - Південна Корея U-20 Україна U-20 Україна U-20
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