Защитник пражской Славии и сборной Украины поделился мыслями относительно победной встречи с Арменией (5:0) и грядущего противостояния с Шотландией.

"После тренировки поедем в отель, где каждый будет работать над своими болячками. Есть какая-то усталость, но есть 2 дня, так что успеем восстановиться.

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Первый тайм матча с Арменией был нервным, давил очень результат, но во втором тайме удалось забить и игра была решена в нашу пользу, держали все под контролем. В Польше ожидаем полный стадион и сильную поддержку наших болельщиков", – заявил Качараба в комментарии УАФ .

"Сине-желтые" будут принимать шотландцев уже завтра, 27 сентября, на стадионе МКС Краковия. Украину устраивает только победа для возвращения в элиту Лиги наций.