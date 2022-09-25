Сборная Украины после возвращения из Армении провела первую тренировку на поле тренировочного центра Краковии, сообщает официальный сайт УАФ.

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В работе приняли участие 23 футболиста. Сергей Сидорчук, в матче с "горцами" получивший вторую желтую карточку, покинул расположение команды, однако приедет поддержать партнеров в день поединка.

ТКоманда была разделена на две группы. Девять полевых игроков вчерашнего стартового состава плюс отыгравший второй тайм Александр Пихаленок провели под руководством тренера по физподготовке Ивана Баштового пробежку и выполнили упражнения аэробного характера. Тем временем другая десятка и три голкипера провели более интенсивную тренировку, которая, в частности, включала в себя квадрат и игровые серии.

Напомним, решающий поединок за выход в элиту Лиги наций между Украиной и Шотландией состоится во вторник, 27 сентября. Начало встречи в 21:45.

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