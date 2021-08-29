Каземиро в брутальном подкате сбил арбитра – вирусное видео
11:29 - Читати українською
Поединок 3-го тура Ла Лиги Бетис – Реал не обошелся без курьезов.
завершено
Фигурантами эпизода стали полузащитник мадридцев Каземиро и арбитр Алехандро Эрнандес. После очередной попытки осуществить подкат бразилец врезался в рефери. К счастью, никто не пострадал, а соответствующее видео уже стало вирусным.
Шедевр авторства Карвахаля-Бензема в видеообзоре матча Бетис – Реал
Заметим, что Реал сумел завершить отчетную встречу минимальной победой. Единственный забитый мяч организовали Карим Бензема и Дани Карвахаль.
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