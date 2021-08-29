Каземіро в брутальному підкаті збив арбітра – вірусне відео
11:28 - Читать на русском
Поєдинок 3-го туру Ла Ліги Бетіс – Реал не обійшовся без курйозів.
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Фігурантами епізоду стали півзахисник мадридців Каземіро та арбітр Алехандро Ернандес. Після чергової спроби здійснити підкат бразилець врізався у рефері. На щастя, ніхто не постраждав, а відповідне відео вже стало вірусним.
Шедевр авторства Карвахаля-Бензема у відеоогляді матчу Бетіс – Реал
Зауважимо, що Реал зумів завершити звітну зустріч мінімальною перемогою. Єдиний забитий м'яч організували Карім Бензема та Дані Карвахаль.
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