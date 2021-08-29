Мадридцы подходили к отчетному матчу, имея за плечами ничью с Леванте (3:3), поэтому в Севилье подопечным Карло Анчелотти была необходима только победа. Благо, "вердибланкос" на старте сезона не впечатляли, потеряв очки в матчах против Кадиса и Мальорки.

Реал в тяжёлом матче удержал минимальную победу над Бетисом

Судьбу матча решил единственный забитый гол. Винисиус едва не потерял мяч, но успел откатить его на Бензема. Карим с левого фланга исполнил классный навес в штрафную точно на Карвахаля, который ударом с лета прошил голкипера Бетиса.