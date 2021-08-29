Шедевр авторства Карвахаля-Бензема в видеообзоре матча Бетис – Реал
09:35 - Читати українською
Реал обыграл Бетис в рамках поединка 3-го тура Ла Лиги. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".
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Мадридцы подходили к отчетному матчу, имея за плечами ничью с Леванте (3:3), поэтому в Севилье подопечным Карло Анчелотти была необходима только победа. Благо, "вердибланкос" на старте сезона не впечатляли, потеряв очки в матчах против Кадиса и Мальорки.
Реал в тяжёлом матче удержал минимальную победу над Бетисом
Судьбу матча решил единственный забитый гол. Винисиус едва не потерял мяч, но успел откатить его на Бензема. Карим с левого фланга исполнил классный навес в штрафную точно на Карвахаля, который ударом с лета прошил голкипера Бетиса.
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