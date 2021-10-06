Полузащитник Реала Каземиро получит отдых во время международной паузы.

Хавбек "сливочных" не поедет в расположение сборной Бразилии на матчи отбора ЧМ, информирует пресс-служба CBF.

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Врачи Реала обнаружили у Каземиро воспаление зуба мудрости. Лидер мадридцев не сможет тренироваться в течение ближайших 5 дней. Главный тренер сборной Бразилии Тите уже нашел замену, вызвав Дугласа Луиса из Астон Виллы.

Добавим, что "канаринья" уверенно возглавляет южноамериканский отбор чемпионата мира, опережая Аргентину на 6 очков.

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